Причиною аварії ”Сергія Садовського” було ускладнених гідрометеорологічних умов

Комісія Міністерства транспорту та зв’язку України встановила, що причиною аварії судна “Сергій Садовський”, яка сталася 18 січня в Азовському морі, було ускладнених гідрометеорологічних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

За даними комісії, основною причиною аварійної морської події є фактична наявність ускладнених гідрометеорологічних умов у районі плавання, раптове посилення тиску льоду на теплохід „Сергій Скадовський” внаслідок переміщення суцільних льодових полів через посилення східного вітру до 4 – 5 балів, що призвели до аварії.

Також комісія встановила декілька побічних причин аварії судна, серед яких - недосконалість нормативно-правових актів щодо регламентації льодового проведення суден у зимовий період 2007-2008 рр. в Азовському морі та Керченської протоці.

Розслідування причин аварії здійснено відповідно до вимог Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із Суднами (ПРАМП-2006).

Факт аварійної морської події планується розглянути під час засідання Комісії з питань безпеки транспорту Мінтрансзв`язку. За результатами розгляду буде підготовлено проект наказу Мінтрансзв`язку щодо підвищення рівня безпеки судноплавства в зимовий період з урахуванням аварійних морських подій, які сталися в осінньо-зимовий період 2007-2008 у морській зоні відповідальності України.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Азовському морі за 63 км від Керченського півострова (мис Хроні) через складну льодову обстановку сталося пошкодження корпусу теплоходу ”Сергій Скадовський” (прапор України, екіпаж - 13 осіб, завантажений 3,1 тис. тоннами зерна), який йшов у складі каравану із 10 суден з порту Маріуполь до Керченської протоки, в супроводі криголаму ”Капітан Білоусов” та морського буксиру ”Портовик”.

Теплохід ”Сергій Скадовський” почав тонути, тому, за вказівкою капітана, через загрозу затоплення екіпаж в повному складі покинув судно і перейшов на борт буксиру ”Портовик”.