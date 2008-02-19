У Ялті токсикоман напав з ножем на сусідку та покінчив життя самогубством

У Ялті (Крим) 24-річний токсикоман напав з ножем на сусідку, яка зробила йому зауваження, після чого покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму.

Жінка відчула специфічний запах з квартири сусіда та зробила йому зауваження. Токсикоман слухати сусідку не став і пустив в хід кулаки. Жінка звернулася до сусідів з проханням викликати міліцію і заспокоїти хулігана. «Такий радикальний крок сусідки довів хлопця до сказу», - відзначають у МВС. Він взяв вдома ніж і пішов «розбиратися». Хлопець наніс жінці понад 6 ножових поранень. «Після чого пішов до матері, яка живе на іншій вулиці. Через деякий час знову повернувся додому», - наголошується у повідомленні.

За цей час сусіди встигли викликати міліцію і "швидку". Жінку у важкому стані доставили в лікарню. Хлопець не пустив міліціонерів у свою квартиру, пояснюючи це тим, що чекатиме приходу матері. Оперативники стали чекати родичку, щоб безперешкодно увійти до квартири.

Через декілька хвилин хлопець застрелився. Рана виявилася смертельною.

Зараз сусідка, яка постраждала, знаходиться в лікарні, її стан стабілізувався. У порушенні кримінальної справи відмовлено у зв`язку зі смертю підозрюваного.