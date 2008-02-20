Від кожного мусульманина – по одному каменю: вже назбирали понад 20 тисяч

За тиждень проведення акції «від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» мусульмани Криму принесли більш як 20 тисяч каменів на місце майбутнього будівництва Соборної мечеті в Сімферополі.

Про це УНІАН повідомили в штабі мирної акції кримських татар - інформаційного пікету на місці майбутнього будівництва Соборної мечеті.

«У перший тиждень розгорнутої акції, - з 12 лютого по 19 лютого - на місце майбутнього будівництва Джума Джамі (Соборної мечеті) принесено 20 626 будівельних каменів. При цьому мусульманами Криму практикуються різні форми участі в акції. Переважна більшість людей збирають пожертви за місцем проживання (4 грн. від однієї людини) і делегують своїх представників до Сімферополя, де ними купується камінь-черепашник, що привозиться потім на місце майбутнього будівництва», - йдеться в повідомленні.

Крім того, щодня десятки людей в індивідуальному порядку привозять на місце майбутнього будівництва Соборної мечеті будівельний камінь від імені членів своїх сімей і близьких. «Адже будівельний камінь, що надходить на місце майбутнього будівництва Джума Джамі приймається одночасно зі списками людей, які їх пожертвували», - відзначили в штабі.

Штаб акції також дякує жителям Криму - віруючим інших конфесій, які підтримали своєю участю мирну акцію кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало спорудити свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилось на альтернативну пропозицію збудувати мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі на вулиці Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набрав чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному погодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектара по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Духовне управління мусульман Криму висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській кримські татари почали акцію зі збору каменів-черепашників. Кримські татари закликали мусульман і жителів Криму інших віросповідань принести їм по каменю. Головна умова акції – від кожної людини по одному каменю. Організатори заявили, що мета акції полягає не в зборі будматеріалів, а в прагненні показати владі єдність і рішучість кримськотатарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що будівництво Соборної мечеті розпочнеться тільки після офіційного закріплення земельної ділянки. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав Сімферопольську міську раду в десятиденний термін укласти з Духовним управлінням мусульман Криму договір оренди земельної ділянки площею 2,7 гектар на вулиці Ялтинській, 22 для будівництва Соборної мечеті.