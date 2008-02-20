Росія не сплачуватиме борг по вкладах Ощадбанку СРСР вкладникам в Україні.

Про це заявив сьогодні віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За його словами, це суперечить раніше досягнутим домовленостям, і Росія концентруватиметься на виплатах вкладникам Ощадбанку, які є російськими громадянами.

Як повідомляв УНІАН, члени фракції ”Наша Україна – Народна самооборона” пропонують Верховній Раді прийняти постанову про визнання заборгованістю Російської Федерації зобов`язання колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами Україні в розмірі 84,3 млрд. рублів, які станом на 1 січня 1991 року були акумульовані в Ощадному банку СРСР і є власністю громадян України.

Відповідний проект постанови “Про визнання зобов`язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України боргом Російської Федерації” зареєстрований у парламенті народними депутатами, членами фракції НУ-НС Юрієм КОСТЕНКОМ, Ярославом ДЖОДЖИКОМ і Іваном ЗАЙЦЕМ.

У пояснювальній записці до проекту постанови наголошується, що його ухвалення обумовлене тим, що Російська Федерація проголосила себе повною правонаступницею колишнього СРСР у частині прийняття активів і боргів, а також тим, що не були здійснені заходи з розподілу активів і боргів колишнього СРСР між суб`єктами, які входили до його складу.

***Міністерство фінансів Росії планує в найближчі три роки направити на компенсаційні виплати по гарантованих заощадженнях громадян в Ощадбанку СРСР понад 210 млрд. рублів, у т.ч. в 2008 році - 56 млрд. рублів, у 2009 році - 70 млрд. рублів, у 2010 році - 85 млрд. рублів.

За оцінками Мінфіну РФ, заощадження громадян Росії в Ощадбанку СРСР становлять майже 345 млрд. рублів СРСР.