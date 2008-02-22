При народженні двійні на першу дитину - 12 тис. грн., на другу - 25 тис. грн.

При народженні двійні на першу дитину виплачуватимуть 12 тис. грн., на другу – вже 25 тис. грн. Про це йдеться в прийнятій сьогодні Постанові Кабінету Міністрів України „Питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми”, яка визначає порядок надання у 2008 році допомоги при народженні дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, презентуючи проект постанови на засіданні уряду, міністр праці та соцполітики Людмила ДЕНИСОВА повідомила, що допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2007 р., надається у розмірі 12 тис. 240 гривень - на першу дитину, 25 тис. гривень - на другу дитину, 50 тис. гривень - на третю і наступних дітей. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 тис. 800 гривень, другої дитини - 4 тис. 840 гривень, третьої та наступних дітей - 5 тис. гривень, решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (по 620 гривень щомісяця), на другу дитину — 24 місяців (по 840 гривень щомісяця), на третю і наступних дітей — 36 місяців (по 1250 гривень щомісяця) рівними частинами.

Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості дітей, які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога. У разі народження двійні або більшої кількості дітей допомога виплачується на кожну дитину, при цьому кожна дитина з їх числа вважається наступною. Тобто, при народженні двійні на першу дитину виплачуватимуть 12 тис. грн., на другу – вже 25 тис., роз’яснила Л.ДЕНИСОВА.

Допомога при народженні дитини призначається усиновителю, опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини.

Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до моменту встановлення опіки, усиновлення, виплата допомоги опікуну, усиновителю продовжується у такому самому розмірі.