Хіджаб у Криму – давні традиції чи данина моді?

У європейському суспільстві триває дискусія про допустимість застосування релігійних атрибутів та одягу у публічних місцях. Зокрема, влада деяких країн обмежує використання хіджаба – спеціального одягу для жінок-мусульманок – у державних навчальних закладах та установах. Відомо, що найбільша мусульманська громада України проживає у Криму. Чи стикаються з подібними проблемами українські мусульмани?

«Аллах акбар!» – На заклик муедзина Меліха-ханум і ще кілька молодших жінок поспішають до Кебір-джамі – головної мечеті Сімферополя. Усі вони одягнуті у просторі до землі сукні з довгими рукавами, а голови щільно покриті хустками. Це хіджаб – спеціальний одяг для жінок-мусульманок, який приховує усі обриси тіла. Кілька разів на тиждень тут проходять заняття для жінок, які вивчають Коран. Тож хіджаб – чи не найпопулярніший одяг у кварталі.

Ставлення української влади і кримчан іншого віросповідання до мусульман добре

Меліха-ханум ще працює секретарем у Духовному управлінні мусульман і про хіджаб знає все. Каже, дуже зручний одяг, а найголовніше – повністю відповідає Корану і правилам Шаріату. За словами Меліхи-ханум, ще її радує, що нікого в Криму вже не дратує, що жінки і дівчата так одягаються: «Я не можу сказати, що якесь погане ставлення відчувається серед кримського населення. Не знаю – ніхто зауважень ніколи не робив. Ні чоловіки, ні жінки. Просто, інколи казали, мовляв, ви така симпатична, що ж ви так одягаєтеся у спеку? Не спекотно вам? А я їм відповідала: на тому світі ще спекотніше буде».

Муфтій мусульман Криму Хаджи Еміралі Аблаєв підтверджує: ставлення української влади і кримчан іншого віросповідання до мусульман, переважно, добре: «Стосовно мусульманства, стосовно ісламу – слава Богу, ми тут живемо і працюємо за законом України про свободу совісті і релігії. Можемо вчити своїх дітей, маємо медресе і школи, жодних проблем. Хіба що одна: коли жінки отримують паспорти, то їх примушують фотографуватися без хусток. А щодо хіджабу у школах, про проблеми з боку директорів шкіл – такі скарги до нас ще не надходили».

Хаджа Еміралі-ефенді додав, що зараз в автономії діє дві жіночих медресе, учениці яких носять хіджаб. Відповідно до мусульманських традицій одягається і багато жінок з родин, де суворіше дотримуються релігійних правил, а кількість таких родин на півострові зростає. І жодного спротиву в державних установах ні офіційно, ні неофіційно цьому немає.

Відхід від ісламу з європейськими рисами?

Втім, не всі кримські татари вважають такий одяг поверненням до традицій. Кримський історик Ібраїм Абдуллаєв каже, що іслам у Криму завжди був більш світським, з європейськими рисами. На півострові жінки ніколи не закривали обличчя паранджею і завжди підкреслювали свою жіночність.

«Жінки намагалися одягати на голову або феску, це дівчата, або заміжні – мараму. А сукні підперезували поясом. Цей пояс підкреслював і стрункість жінки і водночас вважався прикрасою. Але такого балахону, як от зараз носять, щоб взагалі приховати жіночу фігуру – у нас такого одягу жінки не носили», – розповів кримський історик.

RadioSvoboda.Ua