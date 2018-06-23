Русофіли зчепилися з українськими націоналістами через УПА (фото)

У Сімферополі проросійські сили зчепилися з українськими націоналістами через Українську повстанську армію.

Презентацію книжки останнього головного командира Української повстанської армії Василя Кука «УПА в питаннях і відповідях» призначили акурат на 23 лютого. Комуністи, регіонали, вітренківці та соціалісти обурилися: це ж День захисника Вітчизни!

Активісти проросійських сил взяли в облогу будівлю, де мала відбутися презентація.

Пікетники скандували "Фашизм не пройде", дуділи в дудки. Лунали пісні зі словами "Я рожден в Советском Союзе…", "Священная война"...

Намагалися занести в двері будівлі чорну труну з написом «Врагам России, бандеровцам»…

Проте їх відтіснили міліціянти…

Втім, десятку супротивників УПА таки вдалося прорватися всередину будівлі…Знову крики, дудки...Міліція у конфлікт не втручалася...

- Ми не хочемо, щоб у святий день - 23 лютого - хтось проводив бандерівські, фашистські шабаші. Було кинуто виклик всій громадськості Криму... Ми їм вказали на двері, і вкажемо надалі, якщо вони сюди ще з`являться, - заявив депутат Верховної Ради Криму з блоку «За Януковіча!» Олег Слюсаренко.

- УПА проводила бойові дії проти окупантів – як проти німецького фашизму, так і проти червоного комунізму. УПА воювала не проти народу Росії, а проти червоного комунізму, який до цього знищив мільйони людей…І ми хотіли сьогодні дати інформацію, що УПА – це герої, - підкреслив лідер кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь Овчарук…

- На героїчній землі Криму немає місця фальсифікаторам і посібникам відродження неофашизму! Це наш своєрідний "подарунок" до дня народження Ющенка, - прокоментував протест народний депутат України, лідер кримських комуністів Леонід Грач.

- Я хотів поділитися своїм баченням, матеріалами, документами, які наведенні в тих книжках, які мали бути сьогодні презентовані. Але дикі люди, які прийшли, не хочуть, щоб інформація розповсюджувалася у державі про цю державу, - заявив публіцист Микола Білий…

- Я боровся за волю України, - сказав воїн УПА Матвій Галян...

-…в цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, - присягали колись такі, як він...