Для отримання паспорта в Криму довідка з військкомату вже не потрібна

Прокуратурою Криму внесено припис в Головне управління МВС України в Криму про усунення порушень прав неповнолітніх на отримання паспорта громадянина України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, раніше, щоб одержати паспорт, кримським хлопцям потрібно було надавати документи про постановку на військовий облік - як наслідок "молоді люди вимушені були постійно відволікатися від навчання і пропускати заняття, щоб зібрати весь необхідний пакет документів". Разом з тим, зазначені вимоги паспортних підрозділів суперечать Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» і порушують права тисяч кримських юнаків.

Тому прокуратурою внесено припис у міліцію автономії.