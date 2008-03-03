Ющенко пригостив Кіркорова тістечками

Президент Віктор Ющенко пив чай з королем російської попси Філіпом Кіркоровим. Це підтвердив газеті "Сегодня" замглави президентської канцелярії Юрій Богуцький. «Зустріч проходила за ініціативою самого Кіркорова, а також Ані Лорак. Вони хотіли обговорити з президентом питання щодо виступу Ані Лорак на Євробаченні, просили його сприяти в суто організаційних питаннях», - розповідає Богуцький. За його словами, президент сприяти погодився, обіцяв, наприклад, з послами поговорити, щоб не було тяганини з візами, оскільки Лорак потрібно зробити перед Євробаченням турне. Загалом зустріч тривала близько півгодини, протягом якої президент пригостив Кіркорова чаєм з тістечками.