На Прикарпатті 9 березня відбудеться «Фестиваль українських вареників»

У неділю, 9 березня, в гірськолижному курорті «Буковель» розпочнеться «Фестиваль українських вареників».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фестивалю.

Організатори наголошують, що в рамках фестивалю пройде чемпіонат України зі швидкісного поїдання вареників.

Крім того, у рамках заходу відбудеться конкурсно-розважальна інтерактивна програма «Шоу Вареників», а також конкурси: «Народний Вареник» - хто швидше, краще і більше вареників наліпить; «Цибулька» - хто швидше і дрібніше накришить цибульки для засмаження вареників і не заплаче; «Смажимо! Паримо! Варимо!» - хто більше, швидше, цікавіше всмажить по сковороді... ополоником; «Пан Пацюк – поїдач вареників» - хто швидше і більше вареників з’їсть… і не подавиться; Не поділили вареники? То можна і побитись… великими подушками-варениками; «Заспіваймо пісню веселеньку» - поїли…можна і співати; «Дам лиха закаблукам» - просимо до танцю.

Також учасники фестивалю зможуть взяти участь у програмі «Козацькі забави».

Закінчиться фестиваль «Гуцульською дискотекою».