Роман Іена Мак’юена ”Спокута” вийшов українською

Сьогодні в Україні стартує продаж книжки ”Спокута” британського письменника Іена Мак’юена українською мовою й одночасно DVD із однойменним фільмом Джо Райта, знятим за мотивами цього твору. Роман вийшов у львівському видавництві ”Кальварія” у серії ”Британський мейнстрім в Україні”. Торік там уже видали книжку цього автора ”Субота”.

– Іена Мак’юена вважають одним із найкращих сучасних британських письменників за його неоднозначні твори про кохання, пристрасть, про чоловіче й жіноче, – каже Ксенія Сладкевич із видавництва ”Кальварія”. – Його ”Спокута” є потужним романом, але ще й – класичною мелодрамою у стилі ”Розвіяних вітром”, лише жорсткіша й трагічніша.

Головна героїня – 13-річна Брайоні – талановита дівчинка з багатою фантазією, яка пише п’єси й вигадує різні історії. Вона знає, що її сестра закохана в сина служниці. Та коли їхню кузину Лолу ґвалтують, Брайоні розповідає, що це зробив коханий сестри. Невинного хлопця відправляють до в’язниці, а між сестрами до кінця життя спалахує ненависть. Через багато років наклепниця розуміє: вона зламала життя двом закоханим. Тому намагається спокутувати провину.

З англійської роман переклав Віктор Дмитрук, колишній професор кафедри світової літератури Львівського університету ім. І.Франка. Він уже перекладав Томаса Г. Еріксена, Френсіса Фукуяму, Сьюзен Зонтаґ і Річарда Дж. Еванса.

"Газета по-українськи"