Гурт ”Гайдамаки” дасть концерт на підтримку нового європейського альбому «Кобзар»

7 березня о 19:00 у Міжнародному Центрі Культури і Мистецтв (Жовтневий Палац) вперше для справжніх шанувальників живого звуку свій сольний концерт даватиме інтелектуальна етно система «Гайдамаки».

Дві години шаленого драйву та відвертих запальних ритмів у новій програмі на підтримку альбому «Кобзар» (реліз в Україні – 8 лютого 2008р.)

Вибухова суміш традиційного мелосу в поєднанні з сучасними світовими музичними тенденціями від справжніх майстрів World Music не залишать байдужим нікого, хто почує їх на живо!

Не пропустіть нагоду отримати справжнє естетичне задоволення почути-побачити-відчути таємничу містерію від Інтелектуальної Етно Системи «Гайдамаки».

22 лютого в Берлині у клубі Maschinenhause «Гайдамаки» презентують німецький реліз альбому «Кобзар». Графік усього європейського турне гурту «Гайдамаки» можна знайти тут: http://www.haydamaky.com/ua/lives.php

за контактною інформацією чи бронюванням квитків звертатись до:

Назар Дронь

+38 067 467 84 96