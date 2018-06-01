Кшиштоф Зануссі знімає драму з Богданом Ступкою у головній ролі

Безпрецедентна подія для українського кіно: українська кінокомпанія Sota Cinema Group та польська «Студія документальних і художніх фільмів» розпочали зйомки українсько-польського фільму всесвітньо відомого режисера Кшиштофа Зануссі «Серце на долоні», які проходитимуть у Варшаві та Києві.

Сценарій до фільму написав Кшиштоф Зануссі за ідеєю відомого польського письменника і сценариста Анджея Мулярчика, автора повісті «Post Mortem. Катинськая повість» і сценарію резонансного фільму Анджея Вайди «Катинь».

– Сучасна культура не знає таємниці вічності, – каже Кшиштоф Зануссі, – і тому боїться кінця. Боїться нагадувати людині, що вона смертна. І сучасна людина від смерті просто йде, хоче про неї забути. Американські або бразильські серіали, якщо можна так сказати, одомашнюють смерть. Намагаються зробити її природною, прирученою і непомітною. Так не може бути. Смерть – це величезний, дуже важливий і драматичний перелом. Є порятунок чи немає порятунку? Відповідь на це питання, без якого будь-який погляд на життя мені здається неповним, і намагаються знайти головні герої нашого нового фільму.

Головну роль у «Серці на долоні» виконує культовий український актор Богдан Ступка, а його партнером стане молодий польський актор Марек Куделко. Цей проект став продовженням творчої співпраці Кшиштофа Зануссі та Богдана Ступки. (До цього український актор грав у телепостановці за п’єсою Жана Ануя).

– В акторстві, окрім таланту і праці, є ще й фарт. – зазначив Богдан Ступка перед початком роботи в новому українсько-польському проекті. – Це стосується і театру, і кіно. Я фартовий на таких талановитих режисерів, як Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофмана та Кіру Муратову, які пропонують мені ролі, де потрібна не просто моя присутність, а де є доля.

Також у фільмі зніматимуться такі українські актори, як Остап Ступка, Юрій Сак, Борис Абрамов та їх польські колеги. А роль матері героя Богдана Ступки виконає одна з улюблених акторок режисера 92-річна Ніна Андріч.

Вперше для забезпечення державної підтримки кінопроекту був підписаний меморандум між службою кінематографії Міністерства культури і туризму України і Польським кіноінститутом. Бюджет проекту – більше 1,5 мільйона євро.

"Серце на долоні" планують зняти за 60 днів. Прем’єра картини запланована на початок 2009 року одночасно в двох країнах.

Продюсерами картини виступили з української сторони – Олег Кохан, а з польської – Влоджімеж Нідергаус.

На думку генерального продюсера української кінокомпанії Sota Cinema Group Олега Кохана, для українського кіно зараз окрім якісного національного продукту, який може бути представлений на кінофестивалях, для виходу на міжнародний ринок потрібен досвід реалізації спільних проектів. «Українсько-польський фільм Кшиштофа Зануссі "Серце на долоні", впевнений він, стане гарним прикладом і доведе ефективність міжнародного партнерства в кіновиробництві, яке успішно реалізоване в інших європейських країнах.

Готовність до співпраці з українським партнером польської сторони і такого майстра світового рівня як Кшиштоф Зануссі, надають впевненості в успішному результаті спільної роботи і підтверджують інтерес міжнародної кіноспільноти до України.

За матеріалами продюсерської кінокомпанії Sota Cinema Group