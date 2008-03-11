На Євробаченні Ані Лорак складе конкуренцію Діма Білан

На конкурс "Євробачення-2008" від Росії поїде співак Діма Білан. Він переміг за підсумками глядацького голосування й голосування журі, що відбулося у неділю, повідомляє "Бі-Бі-Сі".

За право представляти Росію на конкурсі, що пройде цього року в Белграді, боролися 25 артистів.

Концерт за їхньою участю транслювався у прямому ефірі по державному телеканалу "Росія". Глядачі могли проголосувати за артиста, який їм сподобався, за допомогою СМС по телефону або через Інтернет.

Діма Білан уже вдруге братиме участь у конкурсі "Євробачення". Два роки тому він посів друге місце на пісенному змаганні, що проходило у Греції.

Очікується, що цього разу він знову співатиме англійською - на конкурс співак поїде з піснею "Believe Me" ("Повір мені").

Цього року на "Євробачення" поїдуть представники 43 країн. У ході півфіналів, які відбудуться 20 і 22 травня, буде визначено 20 фіналістів. До них 24-го травня приєднаються представники Франції, Німеччини, Сербії, Іспанії та Великобританії.