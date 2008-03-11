10-й рок-фестиваль “Чайка Open Air” відбудеться 7-8 червня

У Києві 7-8 червня відбудеться 10-й рок-фестиваль “Чайка Open Air”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент фестивалю Ярослав БИСТРУШКІН.

За його словами, минулорічний фестиваль продемонстрував, що “Чайка” є головним фестивалем під відкритим небом в Україні – тоді послухати якісну сучасну рок-музику прийшло 30 тис. фанів. “Європейська фестивальна спільнота знає: Росія – це “Нашествие”, Угорщина – це “Sziget”, а Україна – це “Чайка Open Air”! До того ж “Чайка” повернулася на однойменний аеродром. Там, де фестиваль народився, там він і відсвяткує десятий день народження!”, – сказав Я.БИСТРУШКІН.

Організатори фестивалю розповіли, що на ювілейний фестиваль артистів обирали особливо прискіпливо. За результатами цього відбору до списку хедлайнерів увійшли гурти “Крихітка Цахес”, “Бумбокс”, “ТОЛ”, “Esthetic Education” (Україна), “Король и Шут”, “Сплин”, “Агата Кристи”, “Мумий Тролль” (Росія), “Sepultura” (Бразилія), “The 69 Eyes”(Фінляндія). Також у фестивалі візьмуть участь молоді виконавці, яких обрали шляхом конкурсу. У ньому брали участь близько 300 гуртів не лише з України, а й з Молдови, Польщі, Латвії, Естонії, Румунії. Серед переможців – “Mushmellow” (Запоріжжя), “Пятый угол” (Тирасполь, Молдова), “Monorock Machines” (Київ), “NoraLasso” (Київ), “Second Blade of Shinobi” (Кременчук), “Жорик Делиев и группа Мастеркласс”, “Go baga band” (Одеса), “Traffic” (Харків), “Оркестр Янки Козир” (Київ), “Vanilin” (Київ).

Я.БИСТРУШКІН зазначив, що ведучим ювілейного фестивалю буде шоумен Гліб G.

Організатори переконані, що успіх фестивалю забезпечить не лише якісна музика на будь-який смак, але й зручні умови для кожного глядача. Цього року очікується, що “Чайку Open Air” відвідають близько 60 тис. осіб.

Організатори фестивалю обіцяють створити максимально комфортні умови для відвідувачів: налагодити транспортне забезпечення (кожні 10 хв. від станції метро “Житомирська” буде відправлятися маршрутне таксі), паркування (на фестивальній території передбачені кілька тисяч паркувальних місць), харчування (заплановано створити 1500 місць для торгівлі різноманітними продуктами і стравами). Також на території фестивалю передбачено встановити кілька сотень біо-туалетів. Крім того, охочі зможуть цілодобово перебувати на фестивалі, оскільки вперше за час проведення “Чайки” передбачене місце для наметового містечка.

Також для зручності відвідувачів виступи хедлайнерів не триватимуть допізна, а лише до 21:30. А от мешканці наметового містечка після 21:30 зможуть, при бажанні, розважитися на рейв-дискотеці з лазерним шоу, яка триватиме до ранку.