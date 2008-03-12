В український прокат виходять чотири нові стрічки

13 березня, у четвер, традиційний прем`єрний день в кінотеатрах країни, в український прокат виходять фільми: «Хроніки Спайдер віка", «Хортон», «Територія незайманих», Wholetrain.

Хроніки Спайдервіка - фентезі від американського режисера Марка Вотерса. Переїхавши в інший будинок, брати-близнята Джаред і Саймон Грейсі та їхня сестра Меллорі поза своєю волею опиняються в іншому вимірі.

У головних ролях актори: Сара Болджер, Фреді Хаймор.

«Хортон» – мультфільм від творців «Льодовикового періоду», екранізація дитячої книжки письменника Теодора Гейзеля. Події розгортаються навколо слона Хортона, який організував справжню кампанію за те, щоб визнати не для всіх очевидний факт, що в квітках теж мешкають крихітні істоти і вони живуть на тих же правах, що і всі інші.

В оригінал слона Хортона озвучував один з кращих коміків сучасності Джим Керрі.

«Територія незайманих» – американська комедійна мелодрама Девіда Ліланда, знята в стилі раннього Відродження за мотивами новел Декамерона Боккаччо. Новели, створені під час страшної епідемії чуми в Європі у середині ХIV століття, перетворюються на веселі, сумні, а іноді й хуліганські та пікантні кіноісторії, розказані сучасними молодими людьми.

У головних ролях: Хайден Крістенсен, Миша Бартон, Тім Рот.

Крім того, 14-15 березня в столичному кінотеатрі «Київ» покажуть Wholetrain – фільм німецького режисера Флоріана Гаага, який отримав приз за кращий повнометражний фільм на кінофестивалі Молодість у 2007 році. Сюжет стрічки розгортається навколо граффітчиків, які крадуть балончики з фарбою і наввипередки з конкуруючим угрупуванням розмальовують потяги мюнхенського метро.

У головних ролях: Майк Адлер, Флоріан Реннер.

Корреспондент.net