Олександр Анісімов випустив у світ унікальну книжку про Київ

Видавничий дім "Статський радник" за фінансової підтримки інвестиційної компанії HCM Industry випустив у світ книгу відомого київського історика, письменника та журналіста Олександра Анісімова "Мій Київ: Портрет в інтер`єрі Вічності".

"Мій Київ: Портрет в інтер`єрі Вічності" – це збірка новел, з яких читач дізнається невідомі факти з життя Києва та киян. Книжка ілюстрована 320-ма унікальними фотографіями ХІХ-ХХ сторіч.

– Виняткова цінність Києва полягає в його достовірності і загальнолюдській значущості, – зазначила генеральний директор HCM Industry Наталія Лола.

Пані Лола також сказала, що готується до видання наступна книжка Олександра Анісімова – «Мій Київ: Скорботна бездушність», – у якій йтиме мова про безповоротно втрачені пам`ятники старовини, буде видана до дня Києва.