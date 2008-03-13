З останньої книги про Гаррі Поттера зроблять два фільми

Компанія Warner Bros. у четвер оголосила про те, що за останньою книги про Гаррі Поттера – "Гаррі Поттер і Дари Смерті" – буде знято два фільми, пише газета Los Angeles Times. Обидва фільми зніматиме режисер Девід Йейтс (David Yates), який вже двічі знімав кіно про Гаррі Поттера. Очікується, що перший фільм вийде на екрани в листопаді 2010 року, а другою – у травні 2011 року.

Сценаристом обох фільмів буде Стів Кловз (Steve Kloves), який писав сценарії для більшості попередніх стрічок за знаменитою сагою Джоан Роулінг.

Продюсер фільму Девід Хейман (David Heyman) розповів газеті, що рішення розділити фільм за останньою книги про Поттера на дві частини було ухвалене після довгих вагань. Він пояснив причини цього рішення тим, що "з цієї книги, порівняно з іншими книгами серії, не можна нічого викинути", в ній немає побічних сюжетних ліній.

Хейман зазначив, що скептики напевно стануть звинувачувати студію в прагненні заробити більше грошей на касових зборах, проте підкреслив, що справжні мотиви рішення знімати два фільми за однією книгою лежать у творчій області. Відомо, що Джоан Роулінг позитивно відреагувала на ідею студії.

П`ять фільмів, що вже вийшли на екрани, про Гаррі Понтера в сукупності зібрали в світовому прокаті 4,5 мільярда доларів. На даний час продовжуються зйомки шостого фільму серії – "Гарі Поттер і Принц-напівкровка", світова прем`єра.

Lenta.ru