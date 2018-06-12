Олександр Пономарьов зняв новий кліп: «Любов – Війна»

Автором слів та музики пісні „Любов – Війна” є її виконавець – народний артист України Олександр Пономарьов.

– Ця пісня не схожа на жодну з моїх пісень, – каже Сашко. – Так, вона про любов, але вона особлива: за звучанням, аранжуванням, настроєм».

Композиція «Любов – Війна» обов’язково увійде до нового альбому співака.

Режисером нового відео було обрано Віктора Скуратовського, на рахунку якого відеороботи для Марії Бурмаки та гурту «Авіатор».

– Це наша перша спільна робота з Віктором, – зазначає народний артист. – Ми оголосили тендер на найкращий режисерський сценарій до пісні «Любов – Війна», і творчий задум Віктора мені сподобався найбільше. З нетерпінням чекаю на результат. Гадаю, що новий кліп можна буде переглянути вже на початку квітня.

Зйомки відеокліпу відбувалися на території заводу «Ленінська кузня», на відкритому повітрі, і тривали понад 10 годин. Найбільшою незручністю для творчої групи та масовки, яка зібралася на зйомки, була несприятлива погода, температура повітря – два градуси тепла. Проте, і цей факт не завадив зйомкам відбутися: всі зігрівалися, танцюючи під нову пісню. Для зйомок були задіяні пересувні крани для ремонту кораблів, безліч освітлювальних пристроїв та піротехніки.

– Не хочу розкривати всі деталі кліпу та сюжетну лінію: збережемо кілька секретів до моменту презентації, але зазначу, що це одні з наймасштабніших зйомок, які ми колись проводили, а сам Олександр постане в іншому, цікавому образі. Пісня «Любов – Війна» – дуже емоційна, драйвова. Таким буде і кліп!» – каже режисер Віктор Скуратовський.

За матеріалами прес-служби артиста