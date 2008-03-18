Елтон Джон заспіває з Хіларі Клінтон

Британський співак, композитор і піаніст Елтон Джон оголосив про свій намір заспівати на підтримку кандидата на пост президента від Демократичної партії, передає Associated Press.

"Я не політик, але я вірю у те, що робить Хіларі клінтон", – заявив британський музикант.

Концерт "Елтон і Хіларі: тільки один вечір", гроші від якого підуть до фонду президентської кампанії колишньої першої леді, відбудеться 9 квітня в концертному залі Radio City Music Hall в Нью-Йорку.

Квитки поступлять у продаж у середу. Ціна квитка "на гальорку" складе 125 доларів. Щоб опинитися в неподалік від незвичайного дуету, охочим доведеться заплатити 250 доларів.

Зірки збирають гроші для кампанії Клінтон не вперше. У жовтні 2007 року на честь 60-річчя сенатора від штату Нью-Йорк американський гуморист Біллі Крісталл і рокери Елвіс Костелло і група "Wallflowers" були хедлайнерами концерту на честь цієї події. Усього їм вдалося зібрати більше півтора мільйонів доларів.

Lenta.ru