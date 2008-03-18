Наталія Могилевська задекларувала свої доходи

Народна артистка України Наталія Могильовська зізналася, що вона є гривневим мільйонером.

Про вона заявила сьогодні в Печерській державній податковій інспекції Києва під час заповнення декларації про доходи за 2007 рік.

Співачка прийшла в легенькій, майже весняній сукні, колір якої нагадало про те, що вже весна: на білому фоні плаття – жовті і чорні квіти.

"Точну суму я вам не скажу – це особисте, але гривневим мільйонером я є. Значну частину своїх доходів я віддаю на доброчинність, але ніколи не говорила про це. Сьогоднішнє публічне заповнення мною податковій декларації – це навмисна акція для залучення людей декларувати свої доходи. Я прийшла сюди добровільно", – сказала Н.Могилевська, повідомляє.

У свою чергу, співробітники податкової інспекції подарували співачці білу футболку, з одного боку якої написано "Я люблю свою країну", а з іншої – "Я задекларував свої доходи. А ви?".

24ua