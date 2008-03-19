Помер письменник-фантаст Артур Кларк

Вранці 19 березня у віці 90 років помер британський письменник-фантаст сер Артур Чарльз Кларк. Він помер у себе вдома на острові Шрі-Ланка, де жив впродовж останніх 50 років. За словами його помічника Роана Де Сільви, останнім часом у письменника були серйозні проблеми із здоров`ям.

"Він помер. Від серцево-легеневої недостатності", - повідомив Роан Де Сільва. Впродовж своєї майже 70-річної письменницької кар`єри Артур Кларк написав більше 80 книг, сотень розповідей і статей. Одним з найвідоміших творів письменника прийнято вважати книгу "2001: космічна одіссея", яка народилася з сценарію до однойменного фільму Стенлі Кубріка. Письменник -лауреат престижних премій "Хьюго" (двічі) і "Небьюла". Його ім`ям названі літературні премії, фонди, телескопи і навіть супутник на геостаціонарній орбіті.

Артур Чарльз Кларк народився в Англії 16 грудня 1917 року. Під час Другої світової війни служив в званні лейтенанта королівських ВВС на надсекретному оборонному об`єкті – першій у світі експериментальної радарної станції. У 40-х роках письменник передбачив висадку людини на Місяць до 2000 року, проте його заява була знехтувана фахівцями як нереальна. Після того, як американські астронавти досягли Місяця в 1969 році, в США стали вважати, що Кларк "забезпечив інтелектуальний поштовх, який привів нас на Місяць". У 1956 році Артур Кларк переїхав на Шрі-Ланку через любов до підводного плавання, де і жив до теперішнього часу.

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