Оксана Забужко провела вечір української літератури в Брюсселі

У Брюсселі відбувся вечір української літератури за участю Оксани ЗАБУЖКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, організаторами вечора виступили Міжнародний будинок літератури Passa Porta, літературна асоціація Het Beschrijf та Посольство України в Бельгії та Люксембургу.

Під час вечора відбулося спілкування з О.ЗАБУЖКО, яка розповіла присутнім про Україну, українську культуру та літературу, зачитала уривки своїх творів. Крім того, присутнім були представлені кілка віршів сучасних українських поетів, які готуються до публікації в одному з фламандськомовних літературних журналів.

Зараз готується до друку переклад голландською книжки О.ЗАБУЖКО “Польові дослідження з українського сексу”, яка має з’явитися у продажу в магазинах Нідерландів та Бельгії до кінця цього року.