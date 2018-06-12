Київська фортеця стала прихистком для кочівників

На території музею “Київська фортеця” у Капонірі №2 триває фотовиставка “Номади: на лінії горизонту”. Проект має на меті ознайомити людей з так званим явищем «номадизму» (кочівництва – УНІАН), донести дух людини-кочівника, розповісти про життя у дорозі.

За словами куратора проекту Павла Бевзи, одна з ідей фотовиставки полягає в тому, щоб передати, що “лінія горизонту пролягає на лінії нашого погляду, тобто всередині нас”. “Те, що там показано – це спроба візуалізувати цю лінію горизонту через фотографію”, – каже П.Бевза.

Як розповів комісар проекту Борис Філатов, задум проекту виник після того, коли в посольстві США не зрозуміли ідею українських мандрівників проїхати на мотоциклі весь північноамериканський континент, через 12 штатів – від атлантичного до тихоокеанського узбережжя, від Нью-Йорка до Лос-Анжелеса на мотоциклах (а це 8 тисяч кілометрів).

“Більшості людей, співробітникам посольств, консульств незрозумілі мотиви нашої поведінки, їм важко пояснити стан душі, коли в тебе за спиною виростають крила і манить дорога”, – каже Б.Філатов. Він встиг побувати в 53 країнах світу, з них 30 проїхав на мотоциклі і каже, що мотоцикл – це ідеальний засіб пересування, він “живе” тільки в дорозі, без якої “повільно і невідворотно помирає”.

Виставка складається з таких розділів: “Ретро”, що знайомить з історією мотоциклу, акцентує увагу на традиціях і нерозривному зв’язку між нинішнім і минулим, “Ревю” – авторські фоторепортажі, “Герої” – фото “людей дороги”, авторів матеріалів, представлених у проекті, “Образи” – фото, на яких зображені найцікавіші події, що відбувалися під час подорожей.

“Пантеон героїв нашої виставки – не більше, ніж образи людей дороги... Ми хотіли через ці обличчя показати певний світогляд”, - зауважує Б.Філатов.

Виставка триватиме до 21 березня.

Юлія Крупная