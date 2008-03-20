Queen випускає новий альбом

Група Queen у середу офіційно оголосила про те, що до виходу готується новий альбом.

Назва альбому, який повинен вийти 1 вересня 2008 року, поки невідома, проте відомо, що він був записаний за участю вокаліста Пола Роджерса, що приєднався до групи після смерті Фреді Меркюрі в 1991 році.

Неназваний поки альбом стане першим після 13-річної перерви з моменту випуску диска "Made in Heaven" у 1995 році. Його вихід приурочений до європейського турне Queen, яке почнеться 16 вересня з концерту в Москві. Усього в рамках турне група дасть концерти в 14 країнах Європи.

24ua