Queen випускає новий альбом
09:21, 20 березня 2008Культура
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Європейського турне гурту почнеться у Москві
Група Queen у середу офіційно оголосила про те, що до виходу готується новий альбом.
Назва альбому, який повинен вийти 1 вересня 2008 року, поки невідома, проте відомо, що він був записаний за участю вокаліста Пола Роджерса, що приєднався до групи після смерті Фреді Меркюрі в 1991 році.
Неназваний поки альбом стане першим після 13-річної перерви з моменту випуску диска "Made in Heaven" у 1995 році. Його вихід приурочений до європейського турне Queen, яке почнеться 16 вересня з концерту в Москві. Усього в рамках турне група дасть концерти в 14 країнах Європи.
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