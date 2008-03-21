Опубліковані перші фото близнят Дженніфер Лопес

Журнал People опублікував перші фотографії новонароджених близнят співачки Дженніфер Лопес і її чоловіка Марка Ентоні.

усього в новому номері видання, який вийшов сьогодні, 21 березня, фотографіями поп-співачки, її чоловіка та дітей буде наповнено 12 сторінок. Джей Ло також поділилася на сторінках журналу історією про свою вагітність і материнство.

Як повідомляють західні ЗМІ, журнал People виклав від $4 млн. до $6 млн. за перші фотографії новонароджених. Проте представник видання назвала "останні спекуляції в пресі помилковими", відмовившись при цьому розкривати деталі договору, передає Reuters.

Напередодні Дженнифер Лопес разом з своїм чоловіком, музикантом Марком Ентоні, вперше з моменту пологів з`явилася на публіці. За інформацією західної преси, 39-річна Лопес виглядала сповна сил, у той час, як її чоловік виглядав виснаженим та втомленим, повідомляє Telegraf.by.

"Я такий щасливий, але дуже переживаю. Я стараюся сам займатися малюками. У результаті Джен і прислуга постійно жартують наді мною. Але що робити? Все, що робить моя дружина, – грандіозно. Народила вперше, і відразу двійнят", – розповів Марк Ентоні.

У Лопес народилися хлопчик і дівчинка. Хлопчика назвали Максом, а дівчинку Емою.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні одружилися в 2004 році. Двійнята – перші діти Лопес. В Ентоні вже є троє дітей від попереднього шлюбу.

Корреспондент.net