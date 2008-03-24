Відбудеться вечір пам’яті Тетяни Яблонської

25 березня о 17. 00 відбудеться вечір пам’яті видатного українського живописця Тетяни Яблонської. У програмі: презентація документального фільму Стаса Сукненка „Натхнення самоти” про останній період творчості митця, у галереї „Мальовнича Україна” відкриється одноденна виставка, на якій експонуватимуться останні твори художниці, виконані у техніці пастель (Центральний будинок художника, вул. Артема, 1-5).

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