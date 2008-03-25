У Нью-Йорку помер ”п`ятий” учасник The Beatles

24 березня в раковому центрі імені Слоуна і Кеттерінга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) Нью-Йорка у віці 66 років від раку легенів помер діловий партнер The Beatles Ніл Еспіналл (Neil Aspinall), передає агентство AP.

"Ніл був вірним другом, керівником і головою компанії, він залишив величезну спадщину наступним поколінням", – йдеться в заяві, опублікованій після смерті Еспіналла Полом Маккартні, Рінго Старом і вдовами Джона Леннона і Джорджа Харрісона.

Еспіналл познайомився з Маккартні і Харрісоном у школі, став першим менеджером The Beatles і почав возити учасників групи на гастролі на своїй машині. У 1968 році Еспіналл очолив звукозаписну компанію "Apple Coprs". Після розпаду The Beatles у 1970 році він продовжував представляти комерційні інтереси групи.

Еспіналл був виконавчим продюсером успішного фільму "Beatles Anthology" і займався багатьма проектами The Beatles, включаючи альбом "Beatles One". Минулого року він покинув свою посаду в компанії "Apple Corps".

Друзі називали Еспінолла, шкільного приятеля Пола Маккартні і Джорджа Харрісона, "п`ятим бітлом".

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