Українська культура потрапила у «Червону книгу»

В Україні на кшталт довідника вимираючих тварин створено Червону книгу української культури. Туди митці записують пам’ятки архітектури, об’єкти культури та мистецькі заклади, які знищуються за потурання чиновників.

Створення каталогу проблем української культури почалося влітку минулого року, коли спостерігалося масове виселення творчих спілок з майстерень, які вже кілька століть працюють на Андріївському узвозі в Києві. Як не парадоксально, але боротьбу з художниками, скульпторами, письменниками за землі та приміщення розпочала київська міська влада, розповідає президент асоціації видавців та книгорозповсюджувачів України Олександр Афонін. Він каже, що відтоді митці зрозуміли – найпершим їхнім ворогом є влада, яка свідомо, через комерційну вигоду, прагне знищити осередки культури.

– Питання не замикається на виселенні книгарень, творчих майстерень, музеїв, галерей. – Каже пан Афонін. – Тут проблема значно ширша. Сьогодні знищуються архітектурні історичні пам’ятки та перетворюються на земельні ділянки, де ведеться багатоповерхова забудова. Тому і виникла ця ідея про створення Червоної книги, куди б заносилися ці акти вандалізму з боку влади, ті дії, які спрямовані проти культури, проти всього того, що формує гуманітарне обличчя нації.

Зрозумівши, що бюрократів по одинці не здолати представники творчої інтелігенції Києва створили громадський рух «Культура проти вандалізму», у рамках якого почалося укладання Червоної книги української культури. Нині каталог проблем української культури існує лише віртуально в глобальній мережі Інтернет на сайті «Набат» та «Культура. Net”, однак його упорядники не виключають, що буде створений паперовий аналог цієї Червоної книги. Говорить Олександр Афонін.

– На жаль це поки що констатація проблеми, бо поки що ми ніяк не можемо протистояти свавіллю влади. – зазначає президент Асоціації книговидавців. – Нам самотужки вдалося якось заморозити дії Київської мерії щодо відселення з Андріївського узвозу книговидавців та художників. Але це результат судових позовів, які подають митці, а не скільки дії органів влади.

Факти нищення української культури, які зібрані у Червоні книзі української культури стануть основою для розробки Концепції гуманітарного розвитку України, яку українська інтелігенція планує представити президенту, веде далі Олександр Афонін.

– Концепція гуманітарного розвитку повинна дати об’ємне уявлення про ситуацію у сфері культури, що нам треба зробити, аби ця ситуація не знищила наше культурне надбання і вона мусить допомогти напрацювати механізми, які дозволять почати рух вперед, а не скочуватися назад.

У Червоній книзі записано вже кілька сотень проблем, з якими зіштовхуються представники культури. Вони характерні не тільки для Києва. З подібним вандалізмом стикаються митці у Черкасах, Запоріжжі, Маріуполі, Івано-Франківську, Ніжині, Севастополі та багатьох інших містах України. Олександр Афонін каже, що на допомогу міжнародних організацій в порятунку української культури не варто сподіватися, оскільки це люди з іншою ментальністю та власними культурними традиціями, тому відстоювати свою культурну спадщину українці мають самотужки, вважає президент асоціації видавців та книгорозповсюджувачів України.

– Потрібно більше гуртуватись нам самим, у першу чергу людям, діяльність яких носить публічний характер. Зокрема, це ЗМІ та громадські організації у сфері культури та мистецтва, щоб ми чули одне одного.

Олександр Афонін наголошує, що створення Червоної книги української культури - акція безстрокова. Вона завершиться лише тоді, коли українському культурному середовищу нічого не загрожуватиме.

Лілія Гришко, Німецька хвиля