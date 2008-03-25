У Донецькій облраді покажуть кіно про Червону шапочку

У сесійному залі Донецької облради завтра розпочинається показ художніх фільмів для всіх бажаючих, а для ветеранів Великої Вітчизняної війни – вхід безплатний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, демонстрація фільмів проводитиметься за ініціативою обласної ради за участю управління культури і туризму облдержадміністрації, а також ОКП "Донецьккінопрокат". Акція розрахована, насамперед, на ветеранів і присвячена 65-й річниці з дня звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників, підкреслили в прес-службі. Показ розпочнеться військовим фільмом "Перший після бога", у квітні демонструватимуться "Тіні забутих предків", "Симфонія Донбасу" і "Правдива історія Червоної шапочки".

Квитки для ветеранів розповсюджуватимуться через громадські ветеранські організації. Для всіх інших, які бажають подивитися фільми, вхід буде за символічну ціну – від 3 до 5 грн. Гроші підуть тільки на оплату кінопрокатникам.

У прес-службі зазначили, що таким чином працюватиме на користь кінопрокатне устаткування, що збереглося в облраді ще з радянських часів, але знаходиться в хорошому стані.