Елегантна конусоподібна Ейфелева вежа змінить свій вигляд. До 120 річниці існування споруди наступного року до шпилю вежі буде добудований додатковий оглядовий майданчик. Про це заявило Товариство експлуатації Ейфелевої вежі.

У змаганні на кращий проект з переконструювання загального вигляду Ейфелевої вежі перемогла компанія Serero Architects of Paris. Прикріплення оглядового майданчика на верхньому поверсі вежі на висоті 276 метрів не вимагатиме докорінної модифікації існуючої споруди.

Проте плани змінити зовнішній вигляд одного з символів Парижа викликали чисельні суперечки. Зокрема, критикується доцільність добудови, оскільки вона змінить автентичний вигляд вежі.

Нагадаємо, що Густав Ейфель звів вежу в 1889 році для Всесвітньої виставки. Первісно споруда була неприйнятною для широкого загалу. Однак нині Ейфелева вежа є однією із найбільш відвідуваних пам’яток архітектури світу. Щорічно вона привертає увагу 6,9 млн. відвідувачів.

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