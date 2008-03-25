Ющенко: не повинно бути дискусії навколо російської і української мов

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що українці повинні знати як російську, так і українську мови, а також, бажано, ще кілька іноземних мов.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Лівадії (Ялта), відповідаючи на запитання однієї з кримських журналісток, чи знають його діти казки Пушкіна.

За словами Президента, йому соромно, що в країні досі ставлять питання, якою мовою ви розмовляєте, і питання знати чи не знати «рідну материнську мову» є великим подвигом для деяких регіонів країни. «Це соромно. Ми живемо в державі, ім`я якої Україна, в якій є державна мова», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Якщо ми говоримо, що ми сучасні європейці, сучасні громадяни, то, я думаю, сучасний громадянин повинен знати українську мову, російську мову, англійську мову або ще дві-три мови», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що не повинно бути дискусії навколо того, чи повинні громадяни України знати російську мову і чи повинні громадяни України знати українську мову. “Чи можна прожити в Україні, не знаючи української мови, чи можна прожити в Україні, не знаючи російської мови? Я думаю, ні», - сказав глава держави. Він також зазначив, що бажано знати не тільки казки Олександра Пушкіна, але й творчість Тараса Шевченка і багатьох інших. За словами В.ЮЩЕНКА, якщо ми прагнемо в Європу, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними порівняно з європейцями, то українці повинні вдосконалювати свої мовні і освітні можливості.