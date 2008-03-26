У вихідні на вулицях столиці боротимуться за українську мову

У Києві готуються до "Маршу українського глядача". Українці обмежені в користуванні рідною мовою в інформаційному просторі, стверджують ініціатори акції.

Автором ідеї проведення маршу став спортивний оглядач каналу ICTV Ігор Мірошниченко. Він переконує, що інформаційний простір України окупований, українці не мають змоги переглядати найкращі зразки світового кіно рідною мовою як на великому, так і на телевізійному екрані. Українська ж кіноіндустрія вмерла.

Активісти маршу вимагають забезпечити вживання української мови у мас-медіа відповідно до кількості українців – не менше 78%, на телебаченні й радіо запровадити переклад державною мовою іншомовних виступів, передач і фільмів, скасувати оподаткування українського книговидання, аудіо- та відеопродукції, збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну і аудіовізуальну продукцію, спрямувати отримані гроші на розвиток національного простору.

Марш відбудеться 29 березня о 18 годині на майдані Незалежності, планується показ українського короткометражного кіно та українських відеокліпів.

Ігор Мірошниченко, спортивний оглядач каналу ICTV: "Ідучи в кіно і сплачуючи кошти за квиток, таким чином ми сплачуємо частину коштів посередникам, які просто привозять уже дубльований продукт з Росії в Україну, вони готові пожертвувати заради власних бізнес-інтересів українською культурою і вони їх кладуть у свою кишеню. Ми хочемо, щоб українські глядачі клали ці кошти на розвиток українського кіно".

ICTV