Ющенко в Опері виступить перед інтелігенцією

09:15, 27 березня 2008
Культура
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Запрошено також Яценюка і Тимошенко

Об 11.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Всеукраїнському форумі інтелігенції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, захід відбуватиметься у Національній опері України.

На форум також запрошені, зокрема, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Основна мета заходу – обговорення проекту Концепції гуманітарного розвитку України. Концепцією визначено пріоритети гуманітарного розвитку, а саме: формування нової якості життя, створення суспільства знань, підтримка соціальної активності громадян і розвиток громадянського суспільства, а також культурна і політична консолідація українців як європейської нації. Документ попередньо пройшов обговорення на громадських слуханнях в усіх областях України, Криму, містах Києві та Севастополі.

На 12.30 запланований виступ В.ЮЩЕНКА, який транслюватиметься у прямому ефірі НТКУ.

Крім того, на форумі заплановані виступи, зокрема, заступника глави Секретаріату Президента України Юрія БОГУЦЬКОГО, голови Національної ради з питань культури і духовності Миколи ЖУЛИНСЬКОГО, президента НАН України Бориса ПАТОНА, академіка НАН України Івана ДЗЮБИ, голови Конгресу української інтелігенції Івана ДРАЧА.

Акредитовані представники ЗМІ запрошуються для перевірки на безпеку до 10.30.

 

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