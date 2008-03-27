Ющенко сподівається, що Росія віддасть прах Довженка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що РФ передасть Україні прах видатного режисера Олександра Довженка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі інтелігенції.

Президент розповів, що під час зустрічі із своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ поставив питання перенесення праху Довженка до України. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що про це йшлося в заповіті самого Довженка.

«Я думаю, що переговорний процес, який розпочався і, до речі, його підтримує родина кінорежисера, ми завершимо хорошим прецедентом. Це буде добрий жест з російського боку, який буде, на мій погляд, надзвичайно чітко оцінений українською нацією», - сказав В.ЮЩЕНКО.