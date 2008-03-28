Костянтин Райкін у Києві (7 фото)

Керівник московського театру "Сатирикон" Костянтин Райкін під час прес-конференції в Києві, 27 березня.

Московський театр "Сатирикон" імені Аркадія Райкина привіз до столиці України виставу за романом Амелі Натомб "Косметика ворога". Художній керівник театру Костянтин Райкін сказав, що Київ входить до традиційного маршруту гастролей. "Сюди ми привозимо свої кращі вистави. Весь репертуар привозимо сюди. Це наш традиційний маршрут..."

Фото Віктора Попова/ УНІАН