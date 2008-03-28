Для бажаючих піти слідами Гоголя...

У Полтавській області до 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя оголошено конкурс на створення туристичного маршруту гоголівськими місцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської облради, голова Полтавської обласної ради Олександр УДОВІЧЕНКО підписав розпорядження про оголошення конкурсу на впровадження проекту "Створення туристично-рекреаційного кластеру "Гоголівські місця Полтавщини" для розробки відповідного туристичного маршруту. Згідно з розпорядженням, учасниками конкурсу пропонують стати юридичним і фізичним особам, які мають досвід роботи зі створення туристичних путівників, розробки туристичних маршрутів, виготовлення ескізів рекламних щитів, організації й проведення тематичних семінарів, виставок, конференцій, майстер-класів та інших заходів відповідно до плану реалізації маршруту гоголівських місць. "Письмові заяви на участь у конкурсі приймаються протягом двох тижнів від дня опублікування оголошення за адресою: Полтава, вул. Жовтнева, 45, к. 430", - сказано в повідомленні облради. Також на сайті http://www.oblrada.pl.ua/ можна ознайомитись з проектом «Створення туристично-рекреаційного кластера «Гоголівські місця Полтавщини»

200-річчя від дня народження Миколи Гоголя відзначатиметься 1 квітня 2009 року.