Висвятитися в козаки можна буде 4 травня
Вовкун запрошує усіх на Хортицю
4 травня на острові Хортиця в Запорізькій області пройдуть заходи в рамках святкування річниці національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
"4 травня ми на острові Хортиця робимо посвяту в козаки, робимо просто неба "Тараса Бульбу", робимо акцію з посадки дубів", – заявив міністр культури і туризму Василь Вовкун.
Крім того, за його словами, увечері того ж дня після заходу сонця буде організовано телеміст зі всіма обласними центрами і буде проведена презентація фільму українського режисера Миколи Мащенко "Богдан Хмельницький".
Міністр підкреслив, що козацька тематика буде активізована міністерством протягом всього року.
Зокрема, у Києві 30 вересня пройде виставка гетьманських клейнод, привезених з Швеції, які раніше не виставлялися.
Потім, за словами В.Вовкуна, святкування перемістяться в Батурин, де в Покрові планується завершити реконструкцію палацу гетьмана Кирила Розумовського, а 13 листопада проводитиметься захід, присвячений річниці Батуринської оборони.