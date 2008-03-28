Висвятитися в козаки можна буде 4 травня

4 травня на острові Хортиця в Запорізькій області пройдуть заходи в рамках святкування річниці національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

"4 травня ми на острові Хортиця робимо посвяту в козаки, робимо просто неба "Тараса Бульбу", робимо акцію з посадки дубів", – заявив міністр культури і туризму Василь Вовкун.

Крім того, за його словами, увечері того ж дня після заходу сонця буде організовано телеміст зі всіма обласними центрами і буде проведена презентація фільму українського режисера Миколи Мащенко "Богдан Хмельницький".

Міністр підкреслив, що козацька тематика буде активізована міністерством протягом всього року.

Зокрема, у Києві 30 вересня пройде виставка гетьманських клейнод, привезених з Швеції, які раніше не виставлялися.

Потім, за словами В.Вовкуна, святкування перемістяться в Батурин, де в Покрові планується завершити реконструкцію палацу гетьмана Кирила Розумовського, а 13 листопада проводитиметься захід, присвячений річниці Батуринської оборони.

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