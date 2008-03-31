Ющенко узявся за сокиру, щоб допомогти мистецтву (фоторепортаж)

09:53, 31 березня 2008
Культура
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Президент  вирубав кущі в Мистецькому арсеналі

У суботу Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у впорядкуванні території Мистецького арсеналу.

Президент разом з курсантами, студентами, козаками, міністрами вирубував кущі, переносив сміття з території музею.

Після фізичних екзерсисів Віктор ЮЩЕНКО провів екскурсію для журналістів залами майбутнього музею.

Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН

 

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