Ющенко узявся за сокиру, щоб допомогти мистецтву (фоторепортаж)
09:53, 31 березня 2008Культура
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Президент вирубав кущі в Мистецькому арсеналі
У суботу Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у впорядкуванні території Мистецького арсеналу.
|Спочатку невеличкий інструктаж...
Президент разом з курсантами, студентами, козаками, міністрами вирубував кущі, переносив сміття з території музею.
|А потім і до справи. Хай згинуть хащі, хай живе мистецтво
Президент вправно орудує не лише канцелярським приладдям...
Після фізичних екзерсисів Віктор ЮЩЕНКО провів екскурсію для журналістів залами майбутнього музею.
Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН
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