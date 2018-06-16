До вершин скрипальського мистецтва через Леоніда Кучму

28 березня у Фонді «Україна» у рамках проекту «Обдаровані діти» відбулася зустріч Леоніда Кучми з переможцем V Міжнародного конкурсу скрипалів ім. Г. Телемана Назаром Федюком. Під час зустрічі засновник Фонду «Україна» вручив талановитому 15-річному скрипалеві зі Львова іменний грант на 6 тис. гривень.

Разом з Назаром до Фонду «Україна» завітали його мама та викладач, професор Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Володимир Заранський. З професором юнак займається вже близько двох років, конкурс ім. Г. Тельмана став їхнім 9-м спільним випробуванням.

Під час зустрічі юний скрипаль подякував Леонідові Кучмі за надану можливість спробувати свої мистецькі можливості на престижному міжнародному конкурсі і довів високу майстерність, виконавши «Фантазію №9» (І та ІІ част.) видатного німецького композитора Георга Тельмана, фрагмент з «Фантазії Отелло» віртуоза ХІХ ст. Генріха Ернста та фрагмент із «Концерту №4» Ніколо Паганіні. До речі, останній було присвячено єдиному синові митця.

Професор Володимир Заранський також висловив Леонідові Кучмі безмежну вдячність за благодійну допомогу з щирої легкої руки, що у поєднанні з наполегливою працею Назара вилилися у велике досягнення. Гра Назара по складності та якості виконання значно вирізнялася з-поміж усіх учасників конкурсу, розповів професор, додавши, що абсолютну незаперечність перемоги його учня доводить те, що на конкурсі не було жодного журі від України.

За словами юного скрипаля, у конкурсі брали участь представники з Польщі, Німеччини, Словаччини, Угорщини та Чехії, натомість він був єдиним представником від України.

Перемога на конкурсі відкрила перед юним талантом нові можливості. Як повідомив Володимир Заранський, хлопця вже запросили у Німеччину на безкоштовні майстер-класи Міжнародне товариство Ріхарда Вагнера та Міжнародний фонд Анрі Марто.

Серед найближчих планів Назара: підготовка до участі у Міжнародному музичному конкурсі імені Миколи Лисенка та у Міжнародному конкурсі молодих скрипалів iм. Г. Венявського і К. Ліпінського (Польща).

***Нині Назар навчається у 9-му класі Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. Соломії Крушельницької.

Звання лауреата на таких міжнародних конкурсах, як «Синій птах» (м. Сімферополь-2006), «Таланти Європи» (Дольній Кубін, Словаччина-2007), конкурс ім. М. Ельського (Мінськ-2007), молодіжний конкурс ім. М. Сріхарджа (Львів-2006) – це неповний перелік здобутків обдарованого скрипаля.

Окрім участі у міжнародних конкурсах, скрипаль активно виступає в Україні: з сольними концертами та в супроводі симфонічного оркестру Львівської і Закарпатської філармоній, камерного оркестру «Віртуози Львова». Також Назар Федюк постійно грає у дитячих музичних школах Львова і області, пропагуючи твори українських композиторів.

Участь у конкурсі Назар взяв завдяки фінансовій підтримці Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Ольга Круціденко