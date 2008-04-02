Сьогодні Міжнародний день дитячої книжки
12:09, 02 квітня 2008Культура
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«Гаррі Поттер» залишається незмінним
Маленькі українці читають фантастику і казки, з’ясувало видання «Газета 24».
Улюблене дитяче чтиво сьогодні – «Божі війни» Анджея Сапковського, «Остання збірка» Роберта Шеклі, незмінний «Гаррі Поттер» і книжки Марини та Сергія Дяченків.
Бібліотекарі кажуть: школярі прохолодно ставляться до класиків, і все ж сподіваються, що твори великих українців цікавитимуть учнів. Що хочуть читати наші діти – досліджувала газета.
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