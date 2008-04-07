В Україні ще залишилася школа кінематографу

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» відомий аніматор, автор «Пригод капітана Врунгеля», «Аліси в країні чудес», «Острова скарбів» Давид Черкаський розповів про стан анімації й кінематографа в Україні. Черкаський упевнений: школа кінематографа в Україні ще залишилася: «Вона поки що є. Є дуже добрі документалісти. Що до анімації, то викладач «всіх часів і народів» – Женя Сивоконь. І хлопці в нього є шикарні. Коли є робота, варто тільки свиснути – з`являються сотні мультиплікаторів».

«Дали б можливість працювати, і школа заявить про себе. Потенціал є, але вкритий ряскою...», – упевнений він.

«Кілька років поспіль я приймав дипломні роботи на кінофакультеті в інституті культури, – поділився Черкаський. – Там є хлопці дуже добрі, але ж там педагоги чудові – це майже вся наша студія «Київнаучфільм». Вони вміють навчати: Володя Хмельницький, Роман Ширман, Юра Терещенко та інші. Але це ще не все, ці молоді пагони мають розвиватися в роботі, заявити про себе своїми дебютами».

Водночас він нарікає, що це для розвитку замало, оскільки кінематограф потребує державної підтримки. «У Міністерстві культури – веремія, як і в країні. Воно якесь мляве. Зрозуміло, що всі гроші йдуть на вибори, але колись має ж закінчитися ця колотнеча. Гаразд би раніше, ніж згине культура, – сказав Черкаський. – Адже кіно – це виробництво, яке вимагає протекціонізму з боку держави, а вона ні на які поступки не йде».