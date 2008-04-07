Сьогодні християни святкують Благовіщення

Сьогодні не можна працювати та слід викинути усі старі речі. Це – лише одна із традицій, яка супроводжує святкування одного із найбільших християнських свят – Благовіщення.

Саме цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить сина Божого. За переказами, дівчинці тоді було лише 12 років.

В Україні це свято одержало назву третьої зустрічі весни. Адже саме у ці дні з вирію повертатися лелеки та починали вити гнізда. За народними уявленнями, лише після Благовіщення можна було починати польові роботи. А раніше турбувати землю вважалося великим гріхом. Дівчата на Благовіщення шукали квітку першоцвіту – це гарантувало одруження.

Піст на Благовіщення церква послаблює.

ICTV