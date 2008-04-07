Олег Кохан виходить на світову кіноорбіту (фото)

Всесвітньо відомий продюсер Філіп Бобер підписав договір з українським продюсером Олегом Коханом, генеральним продюсером кінокомпанії Sota Cinema Group, про співпрацю у дебютному режисерському проекті американської художниці іранського походження Ширін Нешат «Літо 1953». Про це УНІАН повідомили в прес-службі кінокомпанії Sota Cinema Group.

Вперше Україна виступить партнером Німеччини, Франції та Австрії у виробництві й просуванні художнього фільму.

– Для мене співпраця з Україною – це можливість побачити і відчути новий ринок, – сказав Філіп Бобер під час приїзду до Києва. – А довіра до українського партнера підтверджує факт підписання договору про подальшу співпрацю до завершення монтажу стрічки.

На думку Олега Кохана підписання такого договору – це величезний досвід міжнародного партнерства та інтеграція у світовий кінобізнес. А також тест на відповідність нашої законодавчої бази європейським стандартам, ефективність яких перевірена багаторічною практикою. Плюс відмінна можливість довести свій рівень професійності.

Зірка сучасно відео-арту Ширін Нешат у своєму режисерському дебюті вперше представить на великому екрані державний переворот у Ірані 1953 – основна історична подія, яка посилила підвищення релігійного фанатизму у всьому регіоні. Орієнтована швидше на західні цінності художниця, роботи якої виставляються у найпрестижніших галереях світу, не змогла змиритися з прийнятими в її країні пригнобленням прав жінок і “невірних”, репресіями, владою емоцій над розумом.

Фільм заснований на романі «Жінки без чоловіків» Шахрнуш Парсипур, яка двічі сиділа у в`язниці за її дисидентські погляди. Події у стрічці відбуваються у 1953 році в Ірані. На тлі військового путчу, за яким стояли активні дії агентів ЦРУ і британської розвідки, чотири жінки Ірану з різних соціальних груп намагаються змінити свої долі.