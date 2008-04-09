У Москві померла Надія Рум`янцева
13:24, 09 квітня 2008Культура
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«Королеві бензоколонки» було 77 років
|Надія Рум`янцева
– Вона померла 8 квітня о 21:40 після важкої тривалої хвороби, – повідомила близька подруга акторки Галина Пєшкова. – Зараз ми із чоловіком Рум`янцевої вирішуємо, де відбудеться панахида й похорони", – зазначила вона.
За словами Пєшкової, Надія Рум`янцева була людиною "з дивною позитивною енергією, завжди життєрадісною й оптимістичною". Вона була людиною вчинків, "все, до чого доторкалася її рука, оживало", сказала Пєшкова.
Рум`янцева виконала головні ролі у фільмах "Дівчата", "Королева бензоколонки", "Непіддатливі".
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