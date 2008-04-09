У Москві померла Надія Рум`янцева

На 78 році життя у Москві померла народна артистка Росії Надія Рум`янцева.

– Вона померла 8 квітня о 21:40 після важкої тривалої хвороби, – повідомила близька подруга акторки Галина Пєшкова. – Зараз ми із чоловіком Рум`янцевої вирішуємо, де відбудеться панахида й похорони", – зазначила вона.

За словами Пєшкової, Надія Рум`янцева була людиною "з дивною позитивною енергією, завжди життєрадісною й оптимістичною". Вона була людиною вчинків, "все, до чого доторкалася її рука, оживало", сказала Пєшкова.

Рум`янцева виконала головні ролі у фільмах "Дівчата", "Королева бензоколонки", "Непіддатливі".

ICTV