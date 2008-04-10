Розпочався збір українських книг для відправки в Румунію

Громадське товариство «Український народний дім у Чернівцях», депутати кількох місцевих рад, представники наукових та освітніх закладів краю розпочали у Чернівецькій області акцію "Українські книги - українським дітям Південної Буковини".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова товариства «Український народний дім у Чернівцях», депутат Першотравневої райради міста Володимир СТАРИК.

Мета акції – забезпечити шкільні бібліотеки Сучавського повіту Румунії, де проживає найбільша українська діаспора, українською художньою та навчальною літературою.

Ця акція покликана стати продовженням минулорічного благодійного заходу "Український буквар - кожній українській дитині Південної Буковини».

За словами В.СТАРИКА, у Сучавському повіті Румунії офіційно проживає понад 8,5 тис. українців, а за неофіційними даними – понад 40 тис., однак «лише незначна частина українських дітей там мають змогу вивчати українську мову як навчальний предмет в школах, або ж як факультативний необов’язковий предмет». На сьогодні усіма формами вивчення української мови в школах Сучавського повіту охоплено близько 1700 учнів.

Присутні на прес-конференції представник Чернівецької ОДА Тарас ХАЛАВКА, депутат міської ради від "Нашої України" Володимир БЕШЛЕЙ, заступник голови Чернівецької міської організації НСНУ, депутат Першотравневої райради Дмитро СІРМАН зазначали, що попри кроки Румунії з покращення забезпечення вільного права національних меншин на вивчення рідної мови в системі закладів освіти, в шкільних бібліотеках Сучавського повіту "часто бракує не лише сучасної, але й класичної української художньої літератури, що ускладнює процес вивчення дітьми рідної мови".

Організатори акції закликали всіх доброчинців «підтримати благородне починання», переказавши кошти на розрахунковий рахунок Українського народного дому в Чернівцях. За ці кошти буде придбано необхідну художню та навчальну літературу для українських дітей зі шкіл Балківці, Негостина, Сірет та Мелішівці.

Передачу книг українським дітям Південної Буковини здійснять особисто представники громадських організацій 19 квітня під час поїздки, приуроченої до Фестивалю української культури Сучавського повіту Румунії.