Елтон Джон зібрав $2,5 млн для Хілларі Клінтон

Британська музична легенда Элтон Джон відіграв концерт у Нью-Йорку, тим самим зібравши величезні кошти на кампанію кандидата в президенти сенатора Хілларі Клінтон. Як пише газета The New York Times, за інформацією представників Клінтон, організатори концерту продали більше 5 тис. квитків, зібравши при цьому близько $2,5 млн.

Газета.ру