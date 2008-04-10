Літературний фестиваль ”Просто так” стартує увосьме

Розпочато прийом творчих робіт Восьмого щорічного всеукраїнського фестивалю „Просто так”, фінальна частина якого відбудеться 17 травня в м. Коростені.

В агентстві УНІАН, яке є одним із інформаційних спонсорів фестивалю, відбулась прес-конференція, в якій взяли участь голова журі фестивалю, заступник голови Національної спілки письменників України Василь Шкляр, член журі, заступник генерального директора агентства УНІАН, письменник Валерій Нечипоренко і член журі, керівник експертної групи фестивалю, письменник Михайло Сидоржевський.

"Просто так" - всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури, який щорічно відбувається в одному із найдревніших міст України – Коростені”, - зазначив, відкриваючи прес-конференцію, В. Нечипоренко.

За його словами, популярність фестивалю з кожним роком зростає, про що свідчить кількість учасників – минулого року на розгляд авторитетного журі надійшло більше двох сотень рукописів. Цього року, як повідомив В. Нечипоренко, у рамках фестивалю планується також читання літературних творів на свіжому повітрі, на березі мальовничої річки Уж.

Високий рівень творчості учасників фестивалю відзначив також і В. Шкляр, зауваживши, що літературне свято в Коростені має своє обличчя і є помітною подією для шанувальників красного письменства не лише Житомирщини. Участь у фестивалі, як відомо, беруть представники різних регіонів України.

„Експертна група готова до розгляду рукописів, - повідомив М. Сидоржевський. – Сподіваємося, що цього року роботи експертам додасться”. Він також наголосив на тому, що участь у фестивалі традиційно беруть як відомі майстри пера, так і початкуючі літератори, які лише пробують свої сили в мистецтві друкованого слова.

„Пишіть, пробуйте свої сили в приборканні слова. Вірте в свій талант. Ви – талановиті”, - з цими словами М. Сидоржевський звернувся до потенційних учасників фестивалю (прес-конференція транслювалася в прямому ефірі 5-го каналу).

„Безперечно, - зазначив В. Нечипоренко на завершення, - фестиваль не став би фактом літературного життя, якби не сприяння з боку місцевої влади Коростеня, зокрема, міського голови В. Москаленка, а також підтримки спонсорів: газети „Дзеркало тижня” та вітчизняного виробника комп`ютерів фірми „Діавест”. При цьому, за його словами, преміальний фонд фестивалю становить15 тисяч гривень, а головний приз – ноутбук.

В. Нечипоренко також назвав інформаційних спонсорів фестивалю: 5-й канал, газету „Літературна Україна”, агентство УНІАН.

Подробиці щодо проведення фестивалю читайте на сайті www.litfest.org.ua

Творчі роботи приймаються за електронною поштою litfest08@ukr.net та за адресою: Київ-1, а/с 337.