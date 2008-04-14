Під Полтавою з’явиться музей козацької слави

Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної державної адміністрації.

За її даними, у селі Жуки було основне зосередження козацького війська під час Полтавської битви. Історики стверджують, що в лісах стояли козацькі полки чисельністю від 8 до 20 тисяч.

"Тому і Музей козацької слави доцільніше побудувати не на полі Полтавської битви, а в Жуках. До речі, тут знаходиться поховання видатного літописця козацьких часів – Самойла Величка, пам`ятник словацькому просвітителеві Данієлю Крману, який зустрічався з гетьманом Іваном Мазепою і Карлом ХІІ і описав ці зустрічі в своєму щоденнику. Тому в Жуках планують побудувати Покровську церкву, яка знаходилася тут раніше, а поряд розташувати музей", – заявив губернатор Полтавської області Валерій Асадчев.

Зараз розробляються відповідні проекти, заявив ОГА.

24.ua