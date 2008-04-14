На Прикарпатті відбудеться фестиваль «Великдень у Космачі»

У селі Космач Косовського району Івано-Франківської області з 30 квітня по 2 травня відбудеться фестиваль «Великдень у Космачі».

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Організаційний комітет фестивалю очолив заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Василь ГЛАДІЙ.

Мета заходу – сприяти відродженню українських традицій і автентичної культури, розвитку зеленого туризму на Прикарпатті.

За словами сільського голови Космача Василя ПОЖОДЖУКА, бажання взяти участь у фестивалі вже висловили представники Італії, Росії, США, Канади, Франції, Литви, Польщі.

Під час фестивалю відбудеться міжнародний симпозіум з гончарства і наукова конференція, присвячена 150-річчю розвитку туризму в Космачі.

За повідомленням прес-служби облдержадміністрації, голова ОДА Микола ПАЛІЙЧУК планує запросити на фестиваль у Космачі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.